Agentes de trânsito orientam condutores sobre interdições devido a cheia em Manaus

Redação AM POST

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), da Prefeitura de Manaus, estão orientando condutores de veículos que trafegam na região central da cidade, devido as intervenções de trânsito realizadas na localidade, como interdições e desvios devido o avanço das águas do rio Negro sobre as vias próximas à orla.

Até esta quarta-feira, 19/5, o trecho da avenida Eduardo Ribeiro, entre as avenidas Sete de setembro e Floriano Peixoto, está interditada com o fechamento da pista da esquerda, sendo permitido o trânsito de veículos apenas pela pista à direita.

Na esquina entre as avenidas Sete de Setembro e Eduardo Ribeiro, agentes de trânsito acompanham o tráfego de veículos e orientam motoristas sobre a interdição, assim como ajudam na travessia de pedestres nas imediações.

O agente de trânsito Marco Luciano Sanchez afirmou que os condutores querem saber sobre as mudanças no trânsito. “Basicamente, nós orientamos sobre todas as intervenções no local. Por outro lado, recomendamos que evitem a área. Por causa do alagamento, o trânsito flui mais lentamente e ocasiona congestionamento na região próxima ao porto de Manaus”, explicou.

No centro de Manaus já foram interditadas as ruas dos Barés e Barão de São Domingos. Nessa região, a Prefeitura de Manaus orienta os condutores a trafegarem com cuidado e atenção. Para acessar a avenida Lourenço da Silva Braga, deve-se seguir até a rua Miranda Leão, depois acessar a rua Pedro Botelho.

Agentes de trânsito e fiscais de transportes monitoram diariamente o trânsito no Centro e nos locais onde as ruas possam ser afetadas por conta da cheia.

Além da avenida Eduardo Ribeiro, o IMMU interditou a alça inferior da ponte dos Bilhares, no bairro Chapada, zona Centro-Sul.