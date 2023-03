Agentes do Departamento Integrado de Operações Aéreas reforçam policiamento na área Central de Manaus

Redação AM POST*

Agentes do Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa), da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) endossam as equipes que reforçam o policiamento na área Central de Manaus. As ações são realizadas de forma conjunta com policiais do Batalhão da Área Sul da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Desde a última quinta-feira (02/03), por determinação do secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, o policiamento naquela área da cidade foi reforçado. As ações ocorrem em combate aos crimes de roubo, furto, homicídios, entre outros.

Além do policiamento ostensivo terrestres, realizado pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), agentes do Departamento de Operações Aéreas, passaram a realizar patrulhamento com sobrevoos.

O coordenador do Dioa, delegado Rafael Montenegro, informou que durante as ações, são realizados monitoramentos, mas garantiu que a equipe pode agir de forma emergencial.

“A gente fica fazendo ali, todo o monitoramento e intervém, quando preciso for, por exemplo, tem tropas que estão em confronto ou perseguição algum carro ou pessoa e a gente faz essa intervenção, mais ostensiva”, explicou.

Reforço

O Departamento Integrado de Operações Aéreas passou a contar este ano com cinco aeronaves para auxiliar nas operações de segurança em todo o estado, sendo três helicópteros e dois aviões de asa fixa.

Os investimentos realizados pelo Governo do Estado do Amazonas, a partir do programa Amazonas Mais Seguro, lançado em julho de 2021 pelo Governador Wilson Lima, modernizaram o Departamento e fortaleceram a capacidade operacional do órgão nas ações de combate à criminalidade e em apoio às ações de resgate.