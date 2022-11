Agentes e fiscais da Prefeitura de Manaus irão atuar para melhoria do trânsito e transporte nas imediações de cemitérios no Dia de Finados

Redação AM POST

Nesta quarta-feira, 2/11, Dia de Finados, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), irá atuar com 304 servidores para ordenar e facilitar o fluxo de veículos nas imediações dos principais cemitérios de Manaus.

Agentes de trânsito, fiscais de Transporte e demais servidores do IMMU estarão, principalmente, no cemitério Nossa Senhora Aparecida, o Parque Tarumã, na zona Oeste de Manaus.

O vice-presidente de Transporte do IMMU, Alexandre Frederico, destacou o reforço do transporte público aos cemitérios.

“A cidade de Manaus tem cinco cemitérios dispersos na área geográfica e temos uma atenção maior no cemitério Parque Tarumã, que terá as linhas normais, além de linhas extras como as 901, 500 e 560, que irão se deslocar ao cemitério Tarumã. Quanto aos demais cemitérios – cemitérios Santa Helena, São Francisco, São João Batista e Santo Alberto – iremos reforçar a frota das linhas que atendem esses locais, entre 4h até 18h. Ainda no Dia de Finados, iremos deslocar o terminal de bairros das linhas 120, 126, 641 e 642 para a avenida do Turismo, para atender melhor quem irá ao Parque Tarumã”, explicou.

Três linhas extras irão atender a população que se desloca ao cemitério Tarumã: 500 – Novo Israel / cemitério Tarumã; 560 – T4 / Cidade de Deus / Nova Cidade / Cemitério Tarumã; e ainda a linha 901 – T4-T5 / Avenida Coronel Teixeira / Cemitério Tarumã / Torquato Tapajós. As três linhas extras irão reforçar o atendimento em mais 22 veículos.

Ainda em relação ao cemitério Tarumã, as linhas 010, 211, 219, 213, 223 deverão operar com a frota de sábado, em virtude do grande deslocamento de usuários para o terminal de bairro, localizado no conjunto Augusto Montenegro, próximo ao cemitério Tarumã.

No cemitério Santa Helena, localizado no bairro São Raimundo, serão reforçadas as linhas 001 – Interbairros I / T2, 002 – Interbairros II; 100 – São Raimundo / T1 / Praça da Saudade; 101 – São Raimundo / T1 / Centro; 116- Compensa / T1-2 / Praça da Saudade; 119 – Compensa / T1 / Centro; 129 – Transporte / Centro / Via Educandos / T2 / Cachoeirinha;110 – Avenida Brasil / T2 / Centro; e ainda a linha 112 – Santo Antônio / Centro.

Quanto ao cemitério São Francisco, no Morro da Liberdade, serão reforçadas as linhas 004 – Circular / avenida 7 de setembro / T2 / Centro; 010 – Norte-Sul / E2 / T2 / Cachoeirinha; 625 – Nova República / Educandos / Centro; 704 – Betânia / Centro; 705 – Mauazinho / T2 / Centro; e a linha 711 – Mauazinho / Panair / Centro.

No bairro Colônia Antônio Aleixo, as linhas 085 – Antônio Aleixo / T5 e 604 – Antônio Aleixo / T2 / Centro irão atender o cemitério Santo Alberto, situado no bairro.