Água de Manaus pode ser convocada na CMM para esclarecer cobranças indevidas

Redação AM POST

Na manhã dessa segunda-feira (30/8), o vereador Sassá da Construção Civil (PT) usou sua fala no pequeno expediente da Câmara Municipal de Manaus, para pedir ao vereador Sandro Maia (Democratas), presidente da 16ª Comissão de Água e Saneamento, a convocação da empresa Águas de Manaus para prestar esclarecimentos sobre cobrança de taxas de esgoto e aumento da tarifa.

A empresa anunciou o reajuste tarifário anual de 24,51% da tarifa de água e esgoto, o que foi recebido com indignação por parte do vereador, que esteve conversando com a população e recebendo denúncias a respeito da cobrança de taxa de esgoto em locais onde não há o tratamento. Sassá afirma que esse tipo de situação é um “roubo ao povo manauara”.

O vereador também comentou na tribuna, que desde 2017 vem alertando sobre o descaso das concessionárias de água em Manaus, tentando inclusive instalar uma CPI para investigar algumas ações da Manaus Ambiental, empresa que atuava no momento, mas obteve apenas 11 assinaturas, das 14 necessárias para o início do inquérito. Para Sassá, é necessário ter uma investigação séria, para que a Águas de Manaus dê explicações a população a respeito dessas tarifas e do tratamento de esgoto.