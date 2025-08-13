Águas da Bacia do Tarumã-Açu estão dentro dos padrões, mas qualidade apresenta queda preocupante, diz relatório

Notícias de Manaus – As águas da Bacia do Tarumã-Açu, localizada na zona oeste de Manaus, permanecem dentro dos padrões de qualidade estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), porém apresentam uma queda progressiva na capacidade natural de depuração.

Este diagnóstico consta no Relatório Técnico nº 001/2025, elaborado pelo Programa de Monitoramento de Água, Ar e Solos do Amazonas (ProQAS/AM) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em parceria com a Gerência de Recursos Hídricos do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM).

O documento, recebido pelo diretor-presidente do IPAAM, Gustavo Picanço, analisa nove parâmetros do Índice de Qualidade das Águas (IQA), como coliformes, pH, oxigênio dissolvido, turbidez e fósforo.

O relatório está disponível para consulta pública no site do IPAAM e será distribuído a órgãos de controle ambiental, ao Legislativo, Judiciário, Prefeitura de Manaus e demais instituições ligadas à gestão dos recursos hídricos.

Segundo Picanço, o estudo é um alerta para a situação atual da bacia e motivará ações intensificadas na Área de Proteção Ambiental (APA) Tarumã, incluindo combate ao desmatamento, fiscalização de efluentes e campanhas de educação ambiental junto às comunidades locais.

A reitora em exercício da UEA, Kátia Couceiro, destaca a importância do monitoramento contínuo para a identificação e resolução rápida dos problemas, enquanto o coordenador do ProQAS/AM, Sérgio Duvoisin Junior, reforça a tendência preocupante de piora da qualidade nos últimos anos, especialmente no Baixo Tarumã-Açu.

O gerente de Recursos Hídricos do IPAAM, Daniel Nava, ressalta que a parceria entre IPAAM e UEA é fundamental para fortalecer o controle ambiental e promover a cidadania das águas, garantindo que os usuários da bacia assumam sua responsabilidade pela preservação.