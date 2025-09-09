Águas de Manaus é multada em mais de meio milhão de reais por desabastecimento constante

Notícias de Manaus – A empresa Águas de Manaus foi multada em R$ 637,2 mil pela ocorrência frequente de desabastecimento de água no residencial Viver Melhor 1 e 2, no bairro Lago Azul, na zona Norte da cidade.

Os problemas de falta d’água na localidade vem sendo acompanhados pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) desde março, quando a empresa foi notificada a apresentar medidas com o objetivo de regularizar o abastecimento para as mais de 1.700 famílias que moram no residencial.

Nas vistorias realizadas pela equipe técnica da Diretoria de Concessões, Obras e Saneamento da Ageman foram identificadas diversas não conformidades graves como desabastecimento frequente e prolongado, além de baixa pressão generalizada nas redes de distribuição, comprometendo a qualidade e a regularidade do serviço aos usuários.

Após a notificação do órgão regulador, a concessionária chegou a realizar diversas intervenções, entre elas a instalação de dois reservatórios provisórios, fez a limpeza e testes de vazão no poço que atende ao residencial, e implantou obras de extensão de rede. No entanto, as providências adotadas não foram capazes de solucionar o problema de forma definitiva e a localidade tem recebido diariamente reforços com o auxílio de carro-pipa.

Diante da continuidade dos problemas de desabastecimento, a gravidade das falhas, a duração prolongada do problema e a extensão coletiva do dano causado aos usuários, a Ageman emitiu o auto de infração que resultou na aplicação da multa.

O diretor-presidente da Ageman, Elson Andrade, explica que mais do que multar, é necessário que a empresa resolva o problema. “Nós queremos que os usuários sejam atendidos todos os dias de forma ininterrupta. A gente quer que a empresa preste um serviço de qualidade aos moradores. Água é um serviço essencial”, destacou.

Elson disse ainda que a concessionária já iniciou a obra de um novo poço para atender a população do residencial e que a pedido da Ageman, a empresa está estudando a possibilidade de construir um novo reservatório, a fim de atender a demanda, visto que nas proximidades do residencial existem áreas de invasão que se utilizam do sistema de abastecimento, comprometendo a qualidade do serviço oferecido aos moradores do Viver Melhor 1 e 2.

A concessionária tem 30 dias para pagar a multa ou 15 dias para apresentar recurso administrativo. A Ageman segue acompanhando a situação junto aos moradores e à concessionária.

A agência disponibiliza seus canais de divulgação para que os usuários reportem problemas relacionados a má qualidade dos serviços essenciais regulados. As reclamações podem ser registradas na Ouvidoria da Ageman pelo WhatsApp 98842-2919 e 98410-3247, pelo e-mail [email protected] e ainda pelo 0800 092 3511.

