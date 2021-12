Águas de Manaus é notificada e tem prazo explicar causas do rompimento de adutora na capital

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), informou em nota que deslocou uma equipe de engenheiros até o local do vazamento em uma tubulação da concessionária Águas de Manaus ocorrido no início da tarde desta segunda-feira, 20/12, na avenida Marciano Armond, zona Sul, para acompanhar o serviço de contenção do sinistro.

O diretor-presidente da Ageman, Fábio Alho, determinou à Diretoria Técnica de Concessões, Obras e Saneamento a notificação imediata da concessionária, concedendo um prazo de até 48 horas para informar as causas do incidente e as providências tomadas pela empresa Águas de Manaus em relação aos prejuízos causados aos usuários.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) também deslocou agentes de trânsito ao local para coordenar o tráfego.

Alguns bairros da zona centro-sul da capital ficaram sem o abastecimento d’água devido ao rompimento da adutora. São eles: Crespo, Colônia Oliveira Machado, Educandos, Santa Luzia, Betânia, Lagoa Verde, Morro da Liberdade, São Lázaro e Vila Humaitá.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os veículos transitando em meio a uma água barrenta. Ainda não há informações sobre possíveis estragos causados pelo rompimento da adutora.

Adutora rompe e leva enxurrada de lama para a avenida Marciano Armond, no Adrianópolis, em Manaus pic.twitter.com/X4dyqDtE2D Continua depois da Publicidade — AM POST (@portalampost) December 20, 2021

