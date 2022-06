Águas de Manaus é notificada por vazamento em adutora que deixou bairros sem água

Redação AM POST

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) notificou a empresa Águas de Manaus pelo vazamento de uma adutora, ocorrido na manhã desta terça-feira, 7/6, na avenida Presidente Dutra, no bairro Santo Antônio, zona Oeste da capital.

Continua depois da Publicidade

A medida foi tomada depois que o diretor-presidente da Agência, Elson Ferreira, esteve no local e acompanhou as primeiras ações da concessionária, visando o reparo emergencial da rede de água tratada que atende a diversos bairros das zonas Leste, Oeste, Sul e Centro-Sul de Manaus.

Para a realização do serviço, a empresa precisou suspender temporariamente a operação da Estação de Tratamento de Água da Ponta do Ismael, a qual contribui com o abastecimento de mais de 50% da cidade.

A Ageman está monitorando os trabalhos da concessionária e atuando para que o abastecimento de água para os bairros e comunidades afetadas seja restabelecido com brevidade, a fim de causar menos transtornos aos usuários.

Continua depois da Publicidade

“Notificamos a empresa para que ela nos informe as causas desse vazamento e demais observações técnicas a respeito do ocorrido. Tudo será analisado pela nossa engenharia, desde o trabalho social realizado com os usuários que precisaram desocupar os imóveis atingidos até a conclusão da obra, que deverá seguir ao longo do dia”, afirmou Elson.

Além dos técnicos da Ageman, da Unidade Gestora de Água (UGPM Água) da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e da concessionária Águas de Manaus, agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para orientar os motoristas e reordenar o trânsito, visto que a via precisou ser interditada, para que as máquinas iniciassem os trabalhos de remoção do aterro que invadiu a pista.

Continua depois da Publicidade

A Defesa Civil do município também esteve no local e interditou os imóveis afetados. As famílias foram deslocadas para áreas seguras e a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) prestou assistência a um grupo de venezuelanos que residia na localidade.

Abastecimento

Com o vazamento, algumas regiões da cidade apresentaram oscilações no abastecimento de água durante o dia.

Continua depois da Publicidade

Conforme a empresa, a previsão é que a manutenção emergencial seja concluída até o final do dia. Já o abastecimento de água na área impactada deverá ser normalizado gradativamente somente durante a noite.

A Ageman e a Águas de Manaus reforçam que qualquer ocorrência que necessite intervenção da empresa deve ser registrada nos canais oficiais: 0800-092-0195 (SAC e WhatsApp), site aguasdemanaus.com.br e aplicativo Águas APP ou ainda na Ouvidoria da Ageman, pelo 0800-092-3511 ou WhatsApp 98842-5821.

Lista de locais afetados com o desabastecimento:

Armando Mendes, comunidade Sharp, condomínio João Paulo IV, condomínio Vale do Sol, Japiim, Parque dos Rios, conjunto Monte Líbano, Parque dos Rios, conjunto Petrós, conjunto Vila Gaia, Colina do Aleixo, condomínio La Ville, conjunto Acariquara, conjunto Asteca, conjunto Carijó, conjunto Der AM, conjunto João Bosco, conjunto Ouro Verde, Residencial Parque Verde, Residencial Stillus, Tiradentes, Vila Parque, Coroado III, Crespo, Raiz, São Francisco, Colônia Oliveira Machado, Educandos, Santa Luzia, Betânia, condomínio Ipanema, conjunto Arthur Reis, conjunto Barra Bela, conjunto Belo Horizonte, conjunto California, conjunto Jardim Yolanda, conjunto Jardim Itália, conjunto Jardim Primavera, conjunto Meridional, conjunto Nova Friburgo, conjunto Novo Horizonte, conjunto Parque Tropical, conjunto Pindorama, conjunto Vila do Reis, Jardim Oriente, União, conjunto Castelo Branco, conjunto Jauaperi, conjunto Vila Amazônia, Japiinlândia, São Sebastião, conjunto Vitória Régia, Jardim dos Barés, Vila da Prata, Zumbi, São José 2, condomínio Portal Rio Negro, conjunto Bancários, Glória, São Raimundo, conjunto Aruanã, conjunto Ipase, Compensa 2, Compensa 3, conjunto Xingu, Vila Marinho, Santo Agostinho, conjunto Morada do Sol, conjunto Vila Rica, Coroado 1, Lagoa Verde, Morro da Liberdade, São Lázaro, Vila Humaitá, Parque das Laranjeiras, conjunto Anavilhanas, conjunto Jardim Petrópolis, Petrópolis, São Jorge, São José 1, Zumbi 3, Santo Antônio, Aparecida, Centro, conjunto Haydea, conjunto Tocantins, Vila Bafururu, Vila Jardim, São Geraldo, Chapada, Presidente Vargas.