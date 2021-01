Águas de Manaus reativa 13 pias para população utilizar na prevenção da covid-19 em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Águas de Manaus está revitalizando pias instaladas em locais de grande circulação da cidade. O projeto, iniciado em maio do ano passado, tem como objetivo oferecer uma alternativa para a população, especialmente quem se encontra em situação de rua, realizar a higiene das mãos e se prevenir contra o coronavírus.

Treze pontos começaram a ser revitalizados nesta semana. As pias ficam nas praças da Saudade, Matriz (dois pontos), do Congresso, da Polícia, Chile, Enock Reis, Nossa Senhora de Nazaré, dos Remédios (dois pontos), na Manaus Moderna (duas pias) e em frente a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc). A previsão é que todos os locais estejam em funcionamento até o fim da próxima semana.

Desde o começo da semana, os locais estão recebendo limpeza e pintura. Tanques de concreto serão instalados para substituir as pias antigas. Novas torneiras e dispensadores de sabão também vão ser colocados em cada um dos pontos revitalizado. Cartazes informativos, que ensinam todos os passos para a higienização correta das mãos, completam o espaço.

Novo visual – As pias vão ganhar um diferencial neste processo de restauração. Todas vão ser grafitadas pelo artista amazonense Waldemir Nascimento, 30, conhecido artisticamente como “Cria”. Ele possui trabalhos em vários estados do país, como São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pará. Em Manaus, “Cria” atua em dois projetos: o “Colorindo minha Kebrada”, que realiza intervenções em áreas de becos e palafitas da cidade e o “Raízes Amazônicos”, que espalhou painéis com grafites de artistas amazonenses pela periferia da cidade. Entre os homenageados, estão os cantores Nunes Filho, Márcia Novo e Lucinha Cabral.

Cria conta que os grafites das pias comunitárias serão inspirados na fauna amazônica. “Fico feliz com o convite da empresa em realizar essa intervenção. Vou trabalhar com alguns animais símbolos da cidade nas pias, como o sauim de coleira, a arara e a onça pintada. Eu espero que neste momento de pandemia que atravessamos, as pias sejam utilizadas com sabedoria pela população. Elas serão um bem da cidade. O grafite chega para valorizar ainda mais esse espaço, além de inibir o vandalismo nas pias. Estamos no caminho correto”, disse Cria, que deve contar com a parceria de Denis LDO nos grafites.

Presente para a população – A iniciativa da Águas de Manaus é mais uma das ações que a concessionária vem tomando para enfrentar a pandemia de Covid-19 na cidade. “As pias são um presente para os manauaras. A revitalização delas é muito importante nesse momento, onde os números da pandemia voltaram a crescer. É um momento difícil, que exige a participação de todos no enfrentamento a Covid. Todos têm o direito a ter acesso a água tratada para higienizar as mãos e se prevenir da doença”, afirmou o diretor-presidente da Águas de Manaus, Renato Medicis.

A concessionária também conta com a população para preservar as pias comunitárias. Ao longo do ano passado, os locais foram depredados e alvo de vandalismo. “Desta vez, tivemos a preocupação de embelezar os espaços onde as pias serão instaladas. Os grafites vão dar um visual diferente às praças. A Águas de Manaus é uma empresa que se preocupa com o bem-estar da cidade. E contamos com a ajuda da população para fazer o bom uso desses equipamentos”, completou o diretor-presidente da Águas de Manaus.

Vigilância – A Águas de Manaus reforça que qualquer ocorrência que necessite intervenção da empresa ou denúncia de vandalismo das pias, deve ser registrada em nossos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br e aplicativo Águas APP. A população também pode fazer denúncias sobre depredação e vandalismo às autoridades policiais.

Lavar as mãos – Lavar as mãos é ato reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde (MS) como um dos principais instrumentos contra epidemias. Dados mostram que o hábito pode reduzir em até 40% a contaminação por vírus e bactérias que causam doenças como gripes, resfriados, conjuntivites, viroses e o novo coronavírus.

Os vírus respiratórios se espalham pelo contato, por isso a importância da prática da higiene frequente, com a lavagem das mãos com água e sabão, a desinfecção de objetos e superfícies tocados com frequência, como celulares, brinquedos, maçanetas, corrimão, são indispensáveis para a proteção contra o vírus. Também é necessário evitar abraços, apertos de mãos e beijos no rosto.

*Com informação da Assessoria de Imprensa