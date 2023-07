Águas de Manaus será multada caso seja comprovada ineficiência ou erro da empresa na falta de água na capital

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), disse que notificou a empresa Águas de Manaus para prestar os esclarecimentos, em até 48 horas, sobre o desabastecimento de água tratada na capital, assim como as medidas preventivas que deverão ser aplicadas como forma de evitar futuros episódios semelhantes.

O diretor-presidente da Ageman, Elson Andrade Ferreira Júnior, informou que o órgão regulador notificou a empresa referentes às causas e procedimentos adotados nos últimos dias a fim de sanar o problema de desabastecimento de água tratada na capital, assim como as medidas preventivas que deverão ser aplicadas como forma de evitar futuros episódios semelhantes.

“A Ageman vai analisar todas as informações prestadas pela empresa Águas de Manaus e caso seja comprovado que houve ineficiência ou erro de procedimento por parte das condutas adotadas pela concessionária, o órgão regulador municipal poderá multar a empresa. Vamos aguardar o envio dessas informações”, afirmou Elson.

Dentre as informações solicitadas pela Ageman à empresa estão os fatos geradores que ocasionaram a interrupção do abastecimento, horário da ocorrência, sistemas e bairros afetados, os procedimentos adotados após a ocorrência, com a devida cronologia das ações corretivas, os critérios adotados para disponibilização de carros-pipa, informando a quantidade disponibilizada e respectivas localidades atendidas, a cronologia dos níveis dos reservatórios, quando do restabelecimento dos serviços e as localidades que ainda permanecem afetadas, e as respectivas causas do desabastecimento dessas áreas.

Desde sexta-feira, 21, à tarde, a Ageman, por meio de seus técnicos, está acompanhando e monitorando as manutenções emergenciais realizadas nas dependências do Complexo Ponta do Ismael, bem como determinou também o envio de carro-pipa para abastecer diversas áreas da cidade como unidades de saúde de urgência e emergência, além de bairros, de acordo com a demanda dos usuários.

O serviço foi paralisado na tarde de sexta-feira, depois que a concessionária Amazonas Energia suspendeu o fornecimento de energia para o Complexo Ponta do Ismael, sistema responsável por garantir o abastecimento de água para mais de 40% das áreas da cidade. A retomada do serviço ficou comprometida ao longo de todo o fim de semana e se estendeu ainda nesta segunda-feira.