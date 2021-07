Águas de Manaus terá que explicar rompimento de adutora no Novo Aleixo e pode ser advertida por prejuízos a população

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) notificou a concessionária Águas de Manaus a prestar esclarecimentos sobre as causas que levaram ao rompimento de uma adutora de 500 milímetros, ocorrido na manhã desta quinta-feira, 29/7, na rua Coronel Sálvio Belota, no bairro Novo Aleixo, zona Norte da capital.

Continua depois da Publicidade

“Isso é uma situação que não pode mais acontecer. A empresa tem uma estrutura de telegestão que precisa ser efetivamente colocada em prática. Já comuniquei à direção da concessionária sobre a notificação e nesta sexta-feira, a empresa estará recebendo oficialmente a notificação e o relatório da nossa equipe técnica, pois queremos saber o que de fato causou tudo isso”, afirmou o diretor-presidente da Ageman, Fábio Alho.

Além de comprometer o abastecimento de água tratada para mais de dez áreas da zona Norte, o rompimento causou estragos nas casas e nos estabelecimentos comerciais, que foram invadidos pela água e a situação assustou os moradores.

Com a notificação, a empresa terá um prazo de cinco dias úteis, para informar à Ageman as providências tomadas em relação aos prejuízos dos usuários, bem como informações técnicas a respeito das causas do incidente.

Continua depois da Publicidade

“Essa é uma determinação do prefeito David Almeida e nós estamos acompanhando de perto todo o trabalho de substituição da adutora e a retomada do abastecimento de água tratada nas localidades afetadas. Vamos analisar a resposta da empresa e avaliar se caberá uma advertência, conforme prevê o contrato de concessão”, enfatizou Fábio Alho, durante visita ao local.

A tubulação alvo do rompimento distribui água tratada para o conjunto Águas Claras, núcleos 2, 3, 4, 15 e 16 da Cidade Nova, Novo Aleixo 1 e 2, Parque das Garças, Mutirão e São José dos Campos.