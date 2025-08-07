A notícia que atravessa o Brasil!

Águas de Manaus vira alvo de investigação por suspeita de cobranças indevidas em taxas de esgoto

A investigação teve início a partir de uma Notícia de Fato recebida pelo Ministério Público do Amazonas.

Por Jonas Souza

07/08/2025 às 20:02 - Atualizado em 07/08/2025 às 20:19


Notícias de Manaus – O Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) instaurou o Inquérito Civil nº 06.2025.00000482-4 para apurar a suposta cobrança irregular de taxa de esgoto por parte da concessionária Águas de Manaus, na Avenida Presidente Kennedy, localizada no bairro Educandos.

Leia mais: Ipaam e UEA realizam análise da qualidade da água do Rio Tarumã-Açu em Manaus; resultados saem dia 12

A investigação teve início a partir de uma Notícia de Fato recebida pela instituição. Conforme a portaria de instauração, o MP-AM destaca que é função constitucional e legal do órgão defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Ministério Público do Amazonas.

Confira IC Águas de Manaus

O inquérito será conduzido pelo MP-AM como procedimento investigatório para apurar possíveis danos aos consumidores, podendo resultar em ação civil pública para ressarcimento de prejuízos, inclusive de caráter coletivo, conforme previsto na Lei nº 7.347/85.

O documento determina a autuação das informações preliminares, a designação do servidor João Fernando Lopes Ferreira, agente de apoio administrativo, para secretariar os trabalhos, e a realização de audiência com representantes da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) e da concessionária Águas de Manaus.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura.

