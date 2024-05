Ajudante de caminhão é arremessado em grave acidente na avenida Autaz Mirim em Manaus

Notícias de Manaus – Um ajudante de caminhão acabou ferido ao ser arremessado em colisão entre caminhão e carreta registrada nesta quinta-feira (2), na Avenida Autaz Mirim, bairro Armando Mendes, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com testemunhas, o motorista do caminhão fez uma parada no acostamento da via para deixar um passageiro. No retorno para a avenida, o motorista da carreta não conseguiu frear e atingiu a lateral do veículo.

Com o forte impacto , o ajudante que estava no banco da frente do caminhão foi arremessado para fora do veículo. Um poste de energia foi derrubado.

O ajudante foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à uma unidade hospitalar.

O trânsito ficou com retenção e agentes de trânsito atuaram na via.

