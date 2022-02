Alça da avenida Álvaro Maia será interditada neste sábado; Confira desvios

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai interditar a alça de retorno que dá acesso à avenida Constantino Nery e ao retorno por baixo do complexo viário Dom Jackson Damasceno Rodrigues, conhecido como “viaduto da avenida Senador Álvaro Maia”, no sentido bairro. O bloqueio tem o objetivo de substituir os postes da rede elétrica que estão danificados e acontecerá neste sábado, 5/2.

Os veículos, que precisarem acessar a avenida Constantino Nery ou a alça de retorno por baixo do viaduto, terão que seguir pela avenida Álvaro Maia, passando por cima do complexo viário, acessar a avenida Brasil, rua Elvira Dantas, ao lado do Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, avenida Brasil, no sentido bairro/Centro, e seguir reto até a Álvaro Maia ou a avenida Constantino Nery e realizar o retorno na avenida Ayrão.

Transporte

As linhas de ônibus 100, 350, 439, 442, 600 seguirão pela avenida Álvaro Maia, passando por cima do complexo viário, acessando a avenida Brasil, rua Elvira Dantas, ao lado do Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, avenida Brasil, no sentido bairro/Centro, e seguindo reto até a Álvaro Maia, depois segue o itinerário normalmente.

O IMMU informa que agentes estarão no local para orientar os condutores quanto às opções de tráfego, e que os motoristas dos ônibus coletivos que transitam nessa rota já foram orientados quanto à mudança de circulação.

