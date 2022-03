Alça de viaduto do Manoa será interditada neste sábado (19)

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Neste sábado, 19/3, a partir das 7h, a alça superior do viaduto do Manoa, no sentido Centro-bairro, na avenida Max Teixeira, zona Norte da capital, será interditada pela Prefeitura de Manaus para manutenção das juntas de dilatação do local. A interdição seguirá segunda-feira, 21, às 7h.

Os veículos que transitam no local terão opção de trafegar pela pista lateral do viaduto, sem necessidade de subir a alça que estará bloqueada com blocos de concreto.

A interdição não irá afetar o serviço de transporte público. As linhas que transitam nas imediações, seguirão seus devidos itinerários também pela pista lateral do viaduto no sentido bairro.

Agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas e condutores de veículos para evitar transtornos à população que utiliza o transporte público e carros particulares.