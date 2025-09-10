ALEAM abre concurso com 100 vagas imediatas e cadastro reserva

Notícias de Manaus – A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) lançou, nesta quarta-feira (10), as inscrições para seu novo concurso público, organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Ao todo, o certame oferece 100 vagas imediatas — 60 para nível superior e 40 para nível médio — além de 263 oportunidades para cadastro reserva. O processo seletivo é considerado estratégico para ampliar a capacidade de atendimento da Aleam e garantir a eficiência das atividades legislativas no estado.

Com salários que variam de R$ 3.346,76 a R$ 30.187,52, ambos acrescidos de auxílio-alimentação de R$ 1.500, o concurso abre portas para profissionais de diversas áreas, como administração, direito e ciências contábeis, além de cargos administrativos para candidatos com ensino médio completo.

A diversidade de vagas reflete a intenção da Aleam de compor um quadro qualificado, capaz de atender às demandas crescentes da população amazonense.

As inscrições começam em 10 de setembro e vão até 13 de outubro, podendo ser feitas pelo site da FGV ou presencialmente na Escola do Legislativo Senador José Lindoso, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Valores das inscrições:

Nível médio (Agente Legislativo): R$ 82,00

Analista Legislativo (nível superior): R$ 110,00

Assessor Jurídico: R$ 180,00

Analista de Controle: R$ 230,00

Procurador: R$ 285,00

As provas objetivas estão marcadas para 14 de dezembro, divididas em dois turnos.

O concurso também marca uma oportunidade para jovens e profissionais que buscam estabilidade e desenvolvimento na carreira pública, reforçando o compromisso da Aleam com a transparência, a eficiência e a modernização do serviço público.

O último concurso da Assembleia foi realizado em 2011, com 132 vagas e mais de 40 mil inscritos. A expectativa é que o novo certame atraia grande interesse e fortaleça o funcionamento da Casa Legislativa.