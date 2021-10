Aleam libera estacionamento para torcedores que forem assistir jogo Manaus FC x Ypiranga

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A exemplo do que ocorreu no jogo Brasil x Uruguai, o estacionamento da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) estará disponível aos torcedores que forem torcer pelo Manaus FC, na partida contra o Ypiranga (RS), que acontece neste domingo (18), na Arena da Amazônia, às 15h (horário Manaus).

O time do Manaus FC está na disputa para ter acesso à Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. A Aleam tomou as medidas necessárias para garantir a segurança dos veículos dos torcedores que forem ao estádio assistir o jogo válido pela terceira rodada do quadrangular semifinal da Série C, a Terceira Divisão.

O acesso ao estacionamento da Casa Legislativa estará liberado a partir das 13h e permanecerá aberto até às 19h para os torcedores. Os idosos e pessoas com deficiência terão as vagas preferenciais garantidas.

“Mais uma vez, a Assembleia disponibilizará o espaço do estacionamento para quem for à Arena garantindo que deixem seus veículos em segurança. Estamos todos torcendo pelo Manaus FC rumo à série B”, disse o presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade (PV).

A Assembleia Legislativa do Amazonas fica localizada na avenida Mário Ipiranga Monteiro, 3.950, Parque Dez.