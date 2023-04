Alerta de cheias prevê subida de 28,64 metros para o Rio Negro em Manaus

Redação AM POST

O Serviço Geológico do Brasil (SGB) divulgou nesta sexta-feira, 31, o 1º Alerta de Cheias do Amazonas de 2023, que prevê subida de 28,64 metros para o Rio Negro em Manaus. Além disso, o relatório também aponta que os níveis dos rios Solimões e Amazonas devem superar as cotas de inundação neste ano durante o pico, que ocorre entre maio e junho.

As informações foram divulgada por dados gerados a partir do Sistema de Alerta Hidrológico (SAH) do Amazonas. São monitoradas áreas que abrangem os municípios de Manaus, Manacapuru e Itacoatiara, onde vivem mais de 2,3 milhões de pessoas.

De acordo com a engenheira Jussara Cury Maciel, pesquisadora responsável pelo SAH do Amazonas, a previsão é que, em Manaus, o Rio Negro chegue a aproximadamente 28,64 metros, com intervalo provável entre 27,89 m e 29,40 m (intervalo de confiança de 80%).

Esse nível corresponde à cota de inundação, em que o primeiro dano é registrado no município. A probabilidade de alcançar a cota de inundação severa (29 m) é de 27,07%, e a de chegar à máxima (30,02 m registrados em 2021) é de 0,87%.

Para Manacapuru, a previsão é de que o Rio Solimões atinja aproximadamente 19,39 m, com intervalo provável entre 18,56 m e 20,21 m. A probabilidade de ultrapassar a cota de inundação é de 97,35%.

“Isso indica que é uma cheia de grande magnitude, mas não de inundação severa”, explicou a pesquisadora do SGB. Segundo os dados, a probabilidade de alcançar a cota severa (19,60 m) é de 36,59%, e a cota máxima (20,86 m em 2021) é de 0,84%.

A previsão para o Rio Amazonas, que passa por Itacoatiara, é de aproximadamente 14,2 m, nível considerado de inundação severa, em que são causados danos graves no município. O intervalo provável está entre 13,73 m e 14,67 m.

“Em Itacoatiara, a média da previsão aponta um nível próximo ao início do intervalo da inundação severa. É grande a probabilidade de superar a cota de inundação (14 m), mas de superar a máxima (15,20 m em 2021), a probabilidade é pequena, de 0,15%”, informou Maciel.

A diretora de Hidrologia e Gestão Territorial (DHT) do SGB, Alice Castilho, ressaltou que esse é o primeiro alerta de uma série de três, divulgados anualmente.

“Temos um alerta com 75 dias de antecedência, outro com 45 e mais um com 15 dias. Então, é possível se planejar para o enfrentamento da cheia, para a cota máxima prevista para daqui a 75 dias”. As próximas previsões serão divulgadas em 28 de abril e 26 de maio.