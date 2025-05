Alfredo Nascimento completa 73 anos com legado marcado por protagonismo político no Amazonas

Notícias de Manaus – O ex-ministro dos Transportes e ex-prefeito de Manaus, Alfredo Nascimento, que atualmente comanda o PL Amazonas, completa 73 anos nesta segunda-feira (5), com uma trajetória política que atravessa mais de quatro décadas e tem reflexos diretos na história recente do Amazonas e nas obras de infraestrutura do país. Alfredo é uma das figuras mais emblemáticas da política amazonense, tendo ocupado cargos de destaque tanto no Executivo quanto no Legislativo e no primeiro escalão do governo federal.

Natural de Martins (RN), Alfredo Pereira do Nascimento iniciou sua vida pública no Amazonas, onde se estabeleceu ainda jovem. A carreira política teve início nos anos 1980, mas foi na década seguinte que ele se consolidou como um dos principais nomes da política local, eleito vice-prefeito de Manaus em 1996. Assumiu a prefeitura da capital em 1997, após a renúncia do então titular, Amazonino Mendes, e posteriormente foi eleito prefeito nas eleições de 2000, com mandato até 2004.

Durante sua gestão à frente da prefeitura de Manaus, Alfredo Nascimento ganhou notoriedade por projetos de urbanização e mobilidade urbana. Sua administração ficou marcada por obras de pavimentação, expansão do sistema viário e implementação de terminais de ônibus. Essas ações renderam visibilidade nacional, o que o impulsionou a integrar o governo federal.

Nascimento foi nomeado ministro dos Transportes no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cargo que ocupou entre 2004 e 2006. Retornou à pasta em outras duas oportunidades, incluindo parte do governo Dilma Rousseff. No ministério, liderou projetos estratégicos como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com foco na modernização de rodovias e ferrovias. Apesar dos avanços, sua gestão também enfrentou denúncias e pressões políticas, culminando em sua saída do governo em 2011, após uma série de suspeitas envolvendo superfaturamento em obras — que ele sempre negou.

Presidente nacional do Partido Liberal (PL) por vários anos, Alfredo Nascimento foi uma figura central na articulação partidária, contribuindo para o crescimento da legenda, que atualmente abriga o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em 2010, foi eleito senador pelo Amazonas, mas renunciou ao mandato para continuar como ministro. Em 2014, tentou o governo do Estado, mas foi derrotado por José Melo.

O ex-ministro também exerceu mandatos de deputado federal por diversas legislaturas, sempre com votações expressivas. No Congresso, destacou-se por pautas ligadas à infraestrutura, transporte e desenvolvimento regional. Ao longo de sua carreira, adotou uma postura pragmática e transitou por diferentes espectros políticos, o que lhe permitiu manter relevância mesmo em contextos adversos.

Nos últimos anos, Alfredo tem se mantido mais discreto no cenário político, mas seu nome continua sendo lembrado nos bastidores, principalmente por sua experiência e pelo capital político acumulado. Com a ascensão do PL como uma das maiores bancadas da Câmara dos Deputados e do Senado, aliados políticos avaliam que Nascimento ainda poderá exercer papel de conselheiro e articulador.

Em sua data de aniversário, aliados e adversários destacam o legado político do ex-prefeito. “Um líder exemplar, amigo de partido e presidente do PL, que continua a inspirar com sua visão e dedicação de fazer a política do bem. Que seu dia seja tão grandioso quanto sua contribuição para nosso partido, para o Amazonas e para o Brasil”, disse o deputado estadual Cabo Maciel.