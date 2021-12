Alguns semáforos continuam sem funcionar em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informou em nota que alguns semáforos da cidade apresentaram problemas técnicos, mesmo após o retorno dos serviços de energia elétrica, sendo necessária a substituição dos equipamentos.

Os semáforos instalados na esquina da avenida das Torres com rua Barão do Rio Branco, avenida Cosme Ferreira (próximo à feira do Coroado) tiveram a fiação e placas afetadas com carbonização. Equipes do IMMU já estão em deslocamento, para solucionar os problemas de inoperância em semáforos em todas as áreas da cidade.

Em outras regiões da cidade, semáforos continuam inoperantes por falta de energia elétrica.