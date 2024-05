Alimentos arrecadados durante evento com Falcão em Manaus serão enviados para RS

A Prefeitura de Manaus informou que alimentos arrecadados nas trocas de ingressos do evento Festa do Rei”, que vai contar com a presença do o ídolo do futsal mundial “Falcão”, em Manaus, será enviado para o Rio Grande do Sul (RS), que está em situação de calamidade por conta das fortes chuvas que atingem o estado.

As entradas para a “Festa do Rei” seguem disponíveis por meio da doação de 1kg de alimento não perecível (com exceção de sal). As trocas podem ser realizadas no ginásio Ninimberg Guerra, no bairro São Jorge, zona Oeste, das 9h às 17h. O ginásio será palco do evento marcado para esta quarta-feira, às 18h30.

A festa do esporte terá a presença de Falcão, além de outros ex-jogadores e personalidades do esporte. O prefeito David Almeida também estará presente no evento. A programação contará com partidas festivas entre os craques do futsal e futebol, e alunos dos núcleos do programa “Manaus Esportiva”.