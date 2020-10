Alimentos com embalagens violadas são apreendidos pelo Procon-AM em comércio de Manaus

Redação AM POST

Fiscais do Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreenderam, na manhã desta terça-feira, 20/10, aproximadamente 70 quilos de alimentos em um mercadinho localizado no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Todos os produtos estavam com as embalagens violadas.

Entre os produtos apreendidos, a maior quantidade foi de carne vermelha, com 61 quilos recolhidos em condições inadequadas para consumo. Os fiscais também retiraram das prateleiras produtos em conserva.

Esse é o segundo dia seguido de fiscalizações em comércios do bairro Jorge Teixeira. Na segunda-feira, 19/10, o Procon-AM apreendeu mais de 130 quilos de produtos – sendo 93 quilos de carne – em outro estabelecimento, na região.

“Temos recebido muitas denúncias dos consumidores da zona leste em relação aos mercadinhos e supermercados. Neste momento de pandemia de Covid-19, é ainda mais perigoso o manuseio de itens com embalagens violadas. Lembramos que os nossos canais de atendimento estão à disposição do consumidor, que pode nos enviar imagens dos itens e o endereço do estabelecimento”, afirma o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

Contatos – Os atendimentos presenciais, na sede do Procon-AM, ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Após esse horário (até às 17h), apenas mediante agendamento pelo (92) 3215-4009. Os consumidores podem abrir reclamação também pelos números 0800 092 1512, (92) 3215-4012, 3215-4015 e pelos e-mails [email protected] e [email protected].

