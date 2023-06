Aline Barros fará show de encerramento da Marcha para Jesus neste sábado em Manaus

A cantora gospel Aline Barros fará o show de encerramento da 29ª edição da Marcha Para Jesus 2023, no Centro de Convenções Gilberto Mestrinho, o sambódromo, onde serão feitas as cerimônias religiosas. Ela vai celebrar seus 30 anos de ministério no evento.

Os organizadores estimam a presença de 500 mil pessoas e a participação de caravanas vindas de municípios da região metropolitana de Manaus.

A Marcha Para Jesus neste ano tem o tema “Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou”, baseado em João, capítulo 14, versículo 27.

Com a chegada ao sambódromo, a partir das 18h, será iniciado o momento cívico com a presença da diretoria-executiva da Omeam, autoridades parlamentares, além da presença do prefeito de Manaus, David Almeida, e do governador do Amazonas, Wilson Lima. Após a cerimônia, acontece um pré-show com bandas locais, às 19h10, seguido do show da cantora Aline Barros, às 20h.

