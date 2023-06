Alunos da rede municipal de educação entram em recesso escolar em Manaus

Cerca de 220 mil estudantes da rede municipal em Manaus, de aproximadamente 435 unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed), nas zonas urbana e rodoviária da cidade, além das escolas do rio Amazonas, estão em recesso escolar. Os alunos retornam às aulas, na próxima segunda-feira (3). As escolas continuam funcionando normalmente com rotinas administrativas.

Com a temática “Educação: compromisso de todos potencializando a formação integral do ser humano”, o ano letivo 2023 possui carga horária de 800 horas e 200 dias letivos para estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. O subsecretário de Gestão Educacional, Júnior Mar, explicou que o momento é essencial para alinhar as metas e planejar o segundo semestre.

“Este é um momento do nosso calendário de recesso escolar, em que todos os anos estamos cumprindo o que diz a lei, dos 45 dias, entre férias e recesso para a parte pedagógica. As escolas estão abertas com todo o trabalho administrativo, enquanto que professores e pedagogos estão em recesso, para voltarmos para o segundo semestre cheio de atividades. Desejamos a todos um retorno pedagógico cheio de energia para avançarmos nas nossas frentes pedagógicas”, declarou.

As 29 unidades de ensino, no rio Negro, zona ribeirinha, estão com aulas normais, tendo em vista que iniciam o ano letivo no mês de janeiro, devido às especificidades geográficas amazônicas. Outras 36 escolas estão em calendário especial. Totalizando cerca de 18 mil estudantes em aulas normais.

No primeiro semestre deste ano, o destaque da Semed tem sido o Programa “Educa+Manaus”, que tem o intuito de possibilitar a preparação dos estudantes do 5° e 9° ano para as avaliações do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), por meio da aplicação de Simulados, acompanhamento familiar, sequências didáticas e sexto tempo.

“Estamos com o sexto tempo acontecendo, as aulas unificadas, que chamamos tecnicamente de ‘sequências didáticas’, cinco simulados, uma avaliação diagnóstica, uma avaliação de desempenho do estudante, então já tivemos em torno de sete avaliações em larga escala aqui na Semed. Nós estamos convictos de que todos juntos vamos elevar o resultado da educação municipal de Manaus”, completou o subsecretário, Júnior Mar.

