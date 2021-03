Alunos soldados da Polícia Militar do Amazonas dão apoio no transporte de cilindros de oxigênio para envio a outro estado

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Alunos soldados do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) da Polícia Militar prestaram apoio, na quinta-feira (18/03), à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), para a “Operação Gratidão” no transporte de cilindros de oxigênio de unidades de saúde de Manaus para envio ao estado do Paraná.

A ação foi realizada com 20 alunos soldados, que trabalharam no carregamento de 71 cilindros de oxigênio, os quais completaram a remessa da “Operação Gratidão” transportada até o Aeroporto de Ponta Pelada, na zona sul de Manaus, e, posteriormente, enviada ao estado do Paraná num voo da Força Aérea Brasileira (FAB).

Foram transportados cilindros do Hospital Platão Araújo (27), do Serviço de Pronto Atendimento do Coroado – SPA Coroado (20), do SPA Joventina Dias (2), do Instituto de Saúde da Criança do Amazonas – ICAM (13), do Hospital Pronto-Socorro 28 de Agosto (4), e do SPA Danilo Corrêa (5).

