AM apresenta redução de 42% de casos de Covid-19

O Amazonas apresenta redução de 42,6% nos casos de Covid-19 nos últimos 21 dias (entre 11 de junho e 1º de julho), segundo informa o novo boletim epidemiológico ampliado sobre a doença divulgado, nesta segunda-feira (10).

A análise contida no boletim compreende os últimos dois meses (30 de abril a 1° de julho), com destaque para os últimos 21 dias (11 de junho a 1º de julho). Em 11 de junho, foram registrados 61 casos semanais de Covid-19 no Amazonas. E no dia 1º de julho, a quantidade de casos semanais chegou a 35.

Especificamente em Manaus, capital do Estado, a redução foi de 38%, saindo de 13 casos semanais para 8. No interior do Amazonas, a variação foi de 43%, saindo de 48 registros para 27.

Nos últimos dois meses, houve 19 hospitalizações por Covid-19 no Estado, sendo 42% (8) pacientes que apresentaram, pelo menos, um fator de risco, como cardiopatias, hipertensão, imunodepressão, pneumopatias e diabetes.

Ainda das 19 hospitalizações, 17 pacientes elegíveis para vacinação (com idade de 6 meses ou mais) e 58% (10) não possuíam o esquema vacinal contra a Covid-19 atualizado.

O boletim também divulga que nenhum óbito por Covid-19 foi registrado no Estado nos últimos dois meses. A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, destaca que a análise reforça a importância da vacinação contra a doença.

“A ausência de óbitos e a redução no número de casos por Covid-19 nos últimos dois meses demonstram o impacto positivo da vacinação. Continuamos reforçando que esta é a principal medida de prevenção contra a doença e que todos mantenham o esquema vacinal atualizado”, destaca Tatyana.

Cobertura Vacinal

O boletim epidemiológico destaca, também, a cobertura vacinal contra a Covid-19 no Amazonas atualizada, que alcançou 72% no esquema primário considerando a população contemplada para a vacinação (6 meses ou mais).

Também na cobertura vacinal no esquema primário, Manaus apresenta cobertura de 89,6%. Nos municípios do interior do estado, 20% (12) apresentam cobertura maior que 80% e 51% (31) apresentam cobertura entre 50% a 80%.

O boletim ampliado é um instrumento produzido pela equipe da Sala de Análise de Situação de Saúde (SASS) da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), instituição vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM).

Redação AM POST