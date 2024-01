‘Amarelinho’ quase tomba em ladeira para desviar de carro em Manaus; assista

Notícias de Manaus – Repercutiu nas redes sociais, um vídeo que mostra o momento em que um micro-ônibus do Transporte Alternativo conhecido como ‘Amarelinho’ quase tombou em uma ladeira para evitar um acidente. O caso foi na última segunda-feira (22), no bairro Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus.

