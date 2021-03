‘Amarelinhos’ têm horário de circulação ampliado em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

A Prefeitura de Manaus informou nesta terça-fefira (9), por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que os modais de transporte Alternativo, os “Amarelinhos”, e os Executivos vão passar a operar entre 5h e 22h, de segunda a sábado.

Segundo a prefeitura, a medida visa oferecer mais uma opção aos usuários de transporte devido à reabertura gradual do comércio em Manaus, com extensão do tempo em 1 hora a mais do que está no decreto estadual.

A operação dos modais de transporte tem ainda por objetivo evitar aglomerações no sistema convencional de ônibus.

A prefeitura informa, ainda, que fiscais de transporte do IMMU irão fiscalizar os modais para verificar o cumprimento da medida.

*Com informações da Assessoria de Imprensa