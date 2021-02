Amazonas Energia auxilia na instalação de usina de oxigênio no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Na tarde desta terça (09), equipes técnicas da Amazonas Energia em Manaus realizaram serviço de instalação de um transformador de 225 kVA destinado a usina de oxigênio que está sendo construída no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, que é referência no atendimento a casos de Covid-19 na cidade de Manaus.

Além do transformador, o hospital receberá uma rede elétrica exclusiva para o abastecimento da usina.

O Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, em Manaus, contará com reforço para a geração independente de oxigênio medicinal (O2), a partir da instalação, nesta semana, de uma usina com capacidade para produzir 2.400 metros cúbicos/dia do insumo. É a maior entre os 69 equipamentos desse tipo, previstos para o Estado, no Plano de Contingência.

Segundo o Diretor-Presidente Orsine Oliveira, a Amazonas Energia está oferecendo todo o suporte possível em novas instalações que possam atender unidades de saúde no Estado, como aconteceu na construção de mini usinas de oxigênio em Manacapuru e Tabatinga, e desta vez, com a instalação da usina de oxigênio em Manaus. “Neste momento delicado em que estamos vivendo na pandemia do coronavírus, continuamos trabalhando para garantir energia elétrica em todos os hospitais, postos e centros de saúde no Amazonas”, explicou.

