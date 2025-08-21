A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas Energia fará manutenção e bairros de Manaus terão desligamento programado

Interrupções vão ocorrer em diferentes zonas de Manaus e na BR-174 para manutenção da rede de distribuição.

Por Beatriz Silveira

21/08/2025 às 16:37

Notícias de Manaus – A concessionária Amazonas Energia informou que nesta sexta-feira (22) haverá interrupções temporárias no fornecimento de energia elétrica em três bairros de Manaus e em um ramal localizado na BR-174. A medida faz parte de uma manutenção programada na rede de distribuição e tem como objetivo garantir mais estabilidade e qualidade no serviço.

Segundo a empresa, a suspensão é necessária para que as equipes realizem melhorias técnicas e substituições de equipamentos, prevenindo falhas futuras e ampliando a segurança da rede elétrica. Durante o período dos trabalhos, os moradores devem se programar para possíveis transtornos.

Leia também: DNIT anuncia interdição temporária na BR-319 para lançamento de vigas de ponte 

Bairros afetados

De acordo com a Amazonas Energia, os locais e horários de desligamento são os seguintes:

  • Zona Norte

    • Novo Aleixo: Avenida Antônio Sergio Vieiralves, Rua 2C, Rua 23 e áreas próximas.
      ⏰ Horário: 08h30 às 16h.

  • Zona Leste

    • Coroado: Área interna da subestação do V8.
      ⏰ Horário: 07h30 às 17h.

  • Zona Centro-Sul

    • Adrianópolis: Avenida Marciano Armond, Avenida Maceió e adjacências.
      ⏰ Horário: 09h às 16h.

  • Zona Rural

    • BR-174: Km 17, Ramal do Castanheira.

A concessionária orienta que os consumidores adotem medidas preventivas durante a interrupção, como desligar equipamentos eletroeletrônicos sensíveis para evitar danos no momento da religação da rede.

A Amazonas Energia reforça que as manutenções programadas são fundamentais para reduzir falhas emergenciais e melhorar o fornecimento a longo prazo.

