Amazonas Energia fará manutenção e bairros de Manaus terão desligamento programado

Notícias de Manaus – A concessionária Amazonas Energia informou que nesta sexta-feira (22) haverá interrupções temporárias no fornecimento de energia elétrica em três bairros de Manaus e em um ramal localizado na BR-174. A medida faz parte de uma manutenção programada na rede de distribuição e tem como objetivo garantir mais estabilidade e qualidade no serviço.

Segundo a empresa, a suspensão é necessária para que as equipes realizem melhorias técnicas e substituições de equipamentos, prevenindo falhas futuras e ampliando a segurança da rede elétrica. Durante o período dos trabalhos, os moradores devem se programar para possíveis transtornos.

Bairros afetados

De acordo com a Amazonas Energia, os locais e horários de desligamento são os seguintes:

Zona Norte Novo Aleixo: Avenida Antônio Sergio Vieiralves, Rua 2C, Rua 23 e áreas próximas.

⏰ Horário: 08h30 às 16h.

Zona Leste Coroado: Área interna da subestação do V8.

⏰ Horário: 07h30 às 17h.

Zona Centro-Sul Adrianópolis: Avenida Marciano Armond, Avenida Maceió e adjacências.

⏰ Horário: 09h às 16h.

Zona Rural BR-174: Km 17, Ramal do Castanheira.



A concessionária orienta que os consumidores adotem medidas preventivas durante a interrupção, como desligar equipamentos eletroeletrônicos sensíveis para evitar danos no momento da religação da rede.

A Amazonas Energia reforça que as manutenções programadas são fundamentais para reduzir falhas emergenciais e melhorar o fornecimento a longo prazo.