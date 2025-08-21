Amazonas Energia fará manutenção e bairros de Manaus terão desligamento programado

Notícias de Manaus – A concessionária Amazonas Energia informou que nesta sexta-feira (22) haverá interrupções temporárias no fornecimento de energia elétrica em três bairros de Manaus e em um ramal localizado na BR-174. A medida faz parte de uma manutenção programada na rede de distribuição e tem como objetivo garantir mais estabilidade e qualidade no serviço.
PUBLICIDADE
Segundo a empresa, a suspensão é necessária para que as equipes realizem melhorias técnicas e substituições de equipamentos, prevenindo falhas futuras e ampliando a segurança da rede elétrica. Durante o período dos trabalhos, os moradores devem se programar para possíveis transtornos.
Leia também: DNIT anuncia interdição temporária na BR-319 para lançamento de vigas de ponte
PUBLICIDADE
Bairros afetados
De acordo com a Amazonas Energia, os locais e horários de desligamento são os seguintes:
-
Zona Norte
-
Novo Aleixo: Avenida Antônio Sergio Vieiralves, Rua 2C, Rua 23 e áreas próximas.
⏰ Horário: 08h30 às 16h.
-
-
Zona Leste
-
Coroado: Área interna da subestação do V8.
⏰ Horário: 07h30 às 17h.
-
-
Zona Centro-Sul
-
Adrianópolis: Avenida Marciano Armond, Avenida Maceió e adjacências.
⏰ Horário: 09h às 16h.
-
-
Zona Rural
-
BR-174: Km 17, Ramal do Castanheira.
-
A concessionária orienta que os consumidores adotem medidas preventivas durante a interrupção, como desligar equipamentos eletroeletrônicos sensíveis para evitar danos no momento da religação da rede.
A Amazonas Energia reforça que as manutenções programadas são fundamentais para reduzir falhas emergenciais e melhorar o fornecimento a longo prazo.