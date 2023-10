Amazonas FC inicia venda presencial de ingressos para final da Série C contra o Brusque

Notícia de Manaus – O Amazonas FC, que garantiu sua vaga na Série B de 2024, enfrenta o primeiro desafio pela final da Série C do Campeonato Brasileiro contra o Brusque no próximo domingo (15). Nesta quarta-feira (11), o clube iniciou a comercialização presencial dos ingressos para a partida, que será realizada às 17 horas (horário de Manaus), na Arena da Amazônia.

Os ingressos estão à venda por R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Inicialmente, as vendas físicas ocorrerão apenas na bilheteria principal na Arena Amadeu Teixeira, das 9h às 18h. Todas as formas de pagamento são aceitas. Estudantes, professores, doadores de sangue, jovens de baixa renda, portadores de câncer, idosos e acompanhantes de pessoas com deficiência têm direito à meia-entrada. Pessoas com deficiência têm direito à gratuidade e podem fazer a retirada no local das vendas. Todos os beneficiários devem apresentar documentos comprobatórios.

Os bilhetes já estavam disponíveis para compra online no site ingressodevantagens.com.br, onde são vendidas apenas entradas inteiras. O clube não informou se haverá vendas no dia da partida. A expectativa é de casa cheia para a partida, marcando a despedida do Amazonas FC do torcedor amazonense na temporada. No jogo que selou o acesso inédito da equipe, 44.500 pessoas estiveram presentes.

Redação AM POST