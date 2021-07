Amazonastur e American Airlines estudam retorno de voo Manaus-Miami para 2022

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) esteve reunida, na manhã desta terça-feira (27/07), com executivos da companhia American Airlines para articular alternativas para a retomada do voo de Manaus a Miami para 2022. O trecho foi um dos afetados pela redução da operação aérea da companhia no Brasil, anunciada ontem (26/07).

Durante o encontro com o presidente da Amazonastur, Sérgio Litaiff Filho, o diretor de vendas da American Airlines no Brasil, Alexandre Cavalcanti, expôs a queda na demanda voos em virtude da pandemia como um dos principais agravantes da decisão, apontando que a mesma não é definitiva e que aguarda cenário propício para a retomada.

“Eu tenho total interesse em fazer, não só esse voo retornável, mas continuar crescendo no Brasil todo. Infelizmente as fronteiras estão fechadas, mas existe uma demanda que está aí só aguardando as fronteiras reabrirem”, disse o diretor de vendas da American Airlines no Brasil, Alexandre Cavalcanti.

O presidente da Amazonastur destacou ações que estão sendo desenvolvidas visando a captação de turistas da América do Norte como feiras internacionais, o reforço da pesca esportiva, a participação do Amazonas na Expo Dubai, investimento em mídia internacional, além do avanço da vacinação no Estado, que já alcança pessoas com 18 anos ou mais.

“Reunimos com a cúpula da American Airlines no Brasil para entender essa notícia que chegou de surpresa na tarde de ontem. Buscamos esclarecer os motivos, qual seria a programação e expusemos também tudo aquilo que está programado com o intuito de captação de turistas na América do Norte. Apresentamos muitas informações para que eles levem à American Airlines e, daqui a duas semanas ou três, teremos novas tratativas, das quais esperamos estar anunciando boas novas. Estamos entusiasmados e trabalhando com a expectativa positiva de que haja uma reversão nesse quadro”, finalizou Litaiff.

Manaus-Miami – No primeiro pico da pandemia, o voo Manaus-Miami foi cancelado no dia 16 de março e retornando no dia 4 de janeiro de 2021, sendo cancelado novamente no dia 8 de abril.

Vacinação – O Amazonas já aplicou 2.541.958 doses de vacinas, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) divulgados nesta terça-feira (27/07), sendo 1.889.321 de primeira dose, 620.852 de segunda dose e 31.785 com dose única.