Amazonastur realiza ação integrada nos hoteis no centro de Manaus

Notícia de Manaus – Nesta sexta-feira (19/01), a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) promoveu uma ação integrada de orientação nos meios de hospedagem do Centro de Manaus. O objetivo da iniciativa é verificar se os prestadores de serviços turísticos estão exercendo suas atividades de forma regularizada, atualizar dados e cadastrar novos empreendimentos, além de apresentar campanhas de sensibilização desenvolvidas pela instituição.

Ian Ribeiro, presidente da Amazonastur, ressalta que essa ação é parte de uma série de atividades realizadas periodicamente pela pasta, integrando a estratégia do Governo do Estado para garantir segurança, comodidade e atendimento de qualidade aos visitantes durante sua estadia no Amazonas.

“A ação é de fiscalização e conscientização realizada pelo Governo do Estado, encabeçada pela Amazonastur em parceria com outros órgãos, para assegurar que os turistas, ao chegarem em nossa cidade, estejam descansando em estabelecimentos regularizados, cumprindo todos os requisitos legais para um atendimento de excelência e a segurança das pessoas hospedadas”, destaca Ribeiro.

A Amazonastur conta com a colaboração de órgãos como o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM), Polícia Turística da Polícia Militar (Politur), Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Conede), Vigilância Sanitária (Visa), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

Jalil Fraxe, diretor-presidente do Procon-AM, destaca a importância dessa colaboração para incentivar o ramo do turismo e garantir que todos os consumidores tenham seus direitos respeitados.

“Muitos empresários vêm de fora abrir negócios aqui, não têm muito conhecimento. Temos esse papel de orientar e desenvolver as atividades econômicas de forma conjunta, que é o objetivo do Governo do Estado. O Procon busca ajudar a Amazonastur e demais pastas nesse processo de desenvolvimento do turismo”, afirma Fraxe.

Durante a ação, a equipe técnica da Amazonastur orienta os prestadores de serviços turísticos a se regularizarem no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) do Ministério do Turismo. Além disso, são reforçadas campanhas como “Nunca Toque. Observe”, de proteção aos animais silvestres no turismo, e de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo.

A atividade integrada teve início na última segunda-feira (15/01) e visitou cerca de 30 prestadores de serviços turísticos em vários pontos da cidade, com foco principalmente no segmento de hotelaria. Empresários, como Claudia Mendonça, destacam a importância da ação para aprimorar o setor e oferecer um serviço de qualidade aos turistas.

“A ação é super importante, principalmente porque todos estão juntos para aprimorar o nosso setor. É crucial saber que existem tipos de hospedagens capacitadas para receber os turistas que querem conhecer nossa cidade”, conclui Claudia.