Amazonastur reativa Centro de Atendimento ao Turista (CAT) no aeroporto de Manaus

Gerenciado pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), o Centro de Atendimento ao Turista (CAT), localizado no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na avenida Tarumã, foi reativado nesta terça-feira (19/10), retomando o atendimento turístico aos visitantes e amazonenses. O público poderá receber orientações sobre segurança ao turista, opções de lazer, hotelaria, dentre outras informações.

Segundo o presidente da Amazonastur, Sérgio Litaiff Filho, a reabertura do CAT fortalece a retomada do turismo no Amazonas e garante uma recepção de qualidade aos visitantes do estado.

“Nós já tínhamos retomado os atendimentos em abril de 2021, com funcionários das 9h às 15h, mas não funcionava aos finais de semanas e feriados. Hoje, retornamos em três turnos, com estagiários supervisionados e treinados para atender da melhor forma todos os turistas, de domingo a domingo. É importante frisar que estamos no processo de reestruturação do estande do aeroporto para que possamos atender não só na área de desembarque, mas no embarque”, disse Litaiff.

O atendimento bilíngue ocorrerá das 8h às 22h, na área de desembarque do aeroporto situado na capital amazonense. No posto de atendimento, por meio de QR Code, o turista poderá acessar todo o material promocional da Amazonastur, como guia digital, mapa do turismo e outras informações relevantes à sua permanência no estado.

“Essa iniciativa visa reduzir a produção de lixo e também contribuir para que o turista possa aproveitar os passeios com mais conforto, tendo todas as informações na palma da mão pelo celular”, destacou o presidente da Amazonastur.

