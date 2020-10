Amazonino homenageia Manaus e os manauaras

O candidato a prefeito de Manaus pela Coligação Juntos Podemos Mais, Amazonino Mendes, faz uma homenagem especial aos manauaras nas redes sociais, pelo aniversário da cidade, que completa 351 anos neste sábado (24/10). Amazonino (PODEMOS) destaca a importância de cada morador da cidade, que precisa, diariamente, lutar para superar obstáculos e garantir a renda da família e a construção de uma vida melhor.

Da motorista de aplicativo ao médico, ele reforça a integração de esforços individuais que resultam no funcionamento da oitava economia do país.

“São mais de dois milhões de parabéns para esta cidade. As pessoas passam o dia nas suas rotinas, casas, ônibus, moto, voadeira, escritório, home office, escola, distrito, na feira, nos abraços, não-abraços e nos sorrisos. Cada um tem a sua história. Cada um faz parte da história do outro. E todos escrevem as histórias de Manaus”, diz Amazonino.

Amazonino ressalta que é preciso enfrentar as dificuldades do dia a dia para a construção de um futuro melhor para a capital amazonense. “Trabalhando, vencendo barreiras, estreitando laços, inovando, surpreendendo, salvando vidas, celebrando”, afirma.

Realizações

Manaus tem 53% da população do Amazonas. Foi o município que mais incorporou população em 2020, chegando a 2.219.580 de pessoas. É a primeira capital mais populosa da região Norte.

Como prefeito ou como governador, Amazonino Mendes tem uma história muito forte com a cidade. Foram em suas administrações que ocorreram a construção do maior número de escolas, de hospitais e de delegacias em Manaus, por exemplo.

Na saúde, construiu os hospitais Francisca Mendes e Pronto-Socorro Dr João Lúcio, com pronto-socorro infantil em anexo, as maternidades Galileia e Nazira Daou, os 03 Centros de Atenção Integral à Melhor Idade (CAIMIs) e 12 Centros de Atenção Integral às Crianças (CAICs). Construiu também a nova estrutura do Hospital Adriano Jorge, os Prontos-Socorros da Criança da Zona Oeste e Zona Sul e o Instituto da Criança, além das policlínicas e das Casonas de Saúde.

Na educação, uma marca importante é a construção da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), dando aos jovens da capital a oportunidade de ingressar em um curso superior e também de fazer a pós-graduação.

Na gestão de Amazonino também foi inaugurado o Complexo Ponta Negra, com praia perene, hoje um dos cartões postais da cidade, junto com o Teatro Amazonas, que passou por restauração em sua administração.

