Ambulâncias e unidade de saúde temporária irão garantir atendimentos de urgência no ‘Festival #SouManaus Passo a Paço 2022’

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus irá mobilizar três ambulâncias e uma unidade de saúde temporária para garantir os atendimentos de urgência ao público presente no “Festival #SouManaus Passo a Paço 2022”. Cerca de 30 profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) irão atuar no local em cada dia do evento, que será realizado no centro da cidade, entre os dias 3 e 6/9.

Continua depois da Publicidade

A técnica da Subsecretaria Municipal de Gestão da Saúde, enfermeira Aldeniza Araújo, explicou que a unidade de saúde temporária será montada na estrutura de um contêiner, e contará com médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem.

“A Semsa vai estar presente no ‘#SouManaus Passo a Paço 2022’ com um serviço de assistência estruturado, pois o município assumirá a responsabilidade da saúde dos participantes, para que todos possam se divertir com segurança”, enfatizou a enfermeira.

De acordo com Aldeniza, a estrutura terá capacidade para socorrer pessoas com sinais de desidratação, desmaios, vômitos, além de traumas leves, como cortes e quedas. Pessoas que se excedem no consumo de álcool e necessitem de suporte médico também serão socorridas no local.

Continua depois da Publicidade

“A unidade terá todos os equipamentos necessários para o atendimento de urgência, como leitos, suporte de soro e medicamentos. Em casos de maior complexidade, os pacientes serão removidos para hospitais e prontos-socorros nas nossas ambulâncias, garantindo a continuidade no atendimento”, finalizou a enfermeira.

A diretora do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a enfermeira Elen Palmeira Assunção, informou que três ambulâncias de Suporte Básico de Vida serão dispostas em pontos estratégicos do evento e também atenderão casos semelhantes.

Continua depois da Publicidade

“Os pacientes serão encaminhados à unidade hospitalar se houver necessidade e conforme regulação dos médicos do Samu. Iremos atuar com equipes multiprofissionais com todos os equipamentos necessários para os casos de urgência e emergência”, disse Elen.