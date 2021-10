Ambulantes que atuavam na orla de Manaus começam a ser realocados

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), entregou, nesta sexta-feira, 22/10, os primeiros boxes instalados pelas feiras da cidade, aos cerca de 800 ambulantes que foram retirados da avenida Lourenço Braga na Manaus Moderna, Centro, durante a operação “Orla + Segura”, iniciada na última quarta-feira, 20, e aceitaram ser realocados para outros espaços.

De acordo com o secretário da pasta, Renato Júnior, com essa ação, a Prefeitura de Manaus vai humanizando e organizando a cidade, determinação do prefeito David Almeida.

“Estou aqui na feira da Betânia, trazendo duas novas permissionárias, dona Ângela e dona Jessica, mostrando como exemplo o que começamos a fazer com todos aqueles que aceitaram ser realocados para outras feiras. Aqui elas não passarão por chuva, não sofrerão nas ruas e com as consequências do comércio irregular”, enfatizou o secretário.

A ambulante Jéssica Gonçalves trabalhava há três anos vendendo pimenta, cominho, alho e outros temperos na rua Tabelião Lessa, ao lado do mercado Adolpho Lisboa. Moradora da zona sul de Manaus e com um filho pequeno para sustentar, a ambulante foi realocada para a Feira Municipal da Betânia, zona Sul. Segundo ela, esse é um dos lados positivos da ação.

“Estou vendo o lado positivo de tudo isso, porque graças a Deus, consegui um lugar em que vou poder trabalhar tranquila e segura”, destacou Jéssica.

Já a ambulante Ângela Garcia, trabalhava há 30 anos vendendo frutas e verduras de forma improvisada, na orla da Manaus Moderna. De acordo com ela, que já vivenciou momentos difíceis nas ruas do Centro, sua vida, juntamente com a da família, daqui para frente, mudará para melhor.

“Agora ficou muito melhor, porque estão fazendo uma coisa direita, realocando as pessoas, dando trabalho às pessoas. Estou achando muito bom, nota 10. Ganhei um boxe e quem sabe eu ganhe muito mais, né? Vou investir e vai correr tudo bem por aqui”, ressaltou a nova permissionária.

Toda a área da Manaus Moderna está sendo revitalizada, por meio da ação integrada da prefeitura que engloba várias secretarias do município. As obras devem ser concluídas em até 60 dias.

O comerciante Edilson Dias, que foi ao Centro comprar material para o seu comércio, ficou admirado com a ação da Prefeitura de Manaus. “A prefeitura está de parabéns. Eu fiquei admirado de ver a rapidez que agiram aqui na Manaus Moderna. Agora a gente olha e realmente vê que é uma feira, né? Antes eu chegava aqui e era uma situação até vergonhosa”, finalizou.