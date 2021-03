Ameaça de protesto contra aumento do preço da gasolina faz polícia reforçar segurança em rotatória na Zona Leste de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Após motoristas de transporte por aplicativos anunciarem uma possível manifestação na tarde desta quarta-feira (03) na rotatória do Coroado, agentes de trânsito e policias militares se posicionaram no local para evitar a aglomeração no trânsito.

Continua depois da Publicidade

Os trabalhadores não apareceram como o combinado, mas os agentes seguem no local.

Os protestos começaram na tarde de ontem (02) e aconteceram em vários pontos da cidade, mas os locais e horários escolhidos deixaram as vias ainda mais congestionadas.

O aumento do preço do combustível é o motivo dos protestos. Nesta quarta-feira o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o preço do petróleo no mercado internacional deve subir mais nas próximas semanas, causando mudanças novamente no preço dos combustíveis no Brasil. Para ele, isso reforça a necessidade de troca do comando da Petrobras.