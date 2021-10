Amom diz que ano que vem vai ter gasto com iluminação pública até onde não precisa devido reajuste aprovado na CMM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O vereador Amon Mandel (União Brasil) usou as redes sociais para criticar a aprovação do projeto de lei encaminhado pelo prefeito David Almeida (Avante) a Câmara Municipal de Manaus (CMM), que muda o cálculo da taxa de iluminação pública. As novas medidas passam a valer a partir de 1º de janeiro de 2022. Templos religiosos e condomínios ficarão isentos de pagar a nova taxa cobrada.

O parlamentar disse que no Twitter que a mudança pode fazer com que no próximo ano haja grande investimento nessa parte de iluminação pública, botando até onde não precisa.

“Ano que vem vão sair gastando a torto e a direito pra iluminação, quiçá trocando até onde não precisa. Lembrem que isso vai vir por causa desse aumento absurdo na taxa de iluminação antes de votar a favor de quem for beneficiado pela máquina. Boa noite!”, escreveu ele no Twitter.

Em reposta a publicação o vereador Rodrigo Guedes também criticou o reajuste, no qual os dois parlamentares votaram contra. “Exatamente. O que adianta conseguir uma troca de lampada ou iluminação de um campo de futebol, como se fosse um favor, e prejudicar 2,2 milhões de manauaras ao mesmo tempo?”, questionou.