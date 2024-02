Amom diz que vai acionar PF para investigar viagem de David Almeida em jatinho de luxo pago por fornecedor da Prefeitura de Manaus

Além do prefeito e do empresário Roberto de Souza Lopes, estavam presentes na aeronave o subsecretário de Planejamento e Gestão de Pessoas de Manaus, Valcerlan Ferreira Cruz, o advogado Kassio Almeida Faye das Chagas, a noiva de David Almeida, Izabelle Fontenelle de Queiroz, a modelo Eduarda Freiberger, Adriana Menezes Ferreira Cruz e Taís Cardoso de Amorim Faye.

“O prefeito David Almeida viajou para ilha caribenha de jatinho de luxo pago por empresário com contrato público em Manaus. Isso é crime, isso tem que ser investigado, é um absurdo. Político não tem que tá andando em jatinho de luxo pago por empresário. Olha só como são as coisas enquanto tem gente, eu na Câmara dos deputados, voando de avião comercial comprando passagem na promoção, o cara tá andando de jatinho de luxo, isso é um absurdo. Nós vamos denunciar isso também e eu vou levar isso a Polícia Federal“, disse.

Notícias de Manaus – O deputado federal Amom Mandel (Cidadania) se pronunciou nesta sexta-feira, 16/02, e disse que vai acionar a Polícia Federal para investigar a viagem do Prefeito de Manaus, David Almeida, durante feriado de carnaval em um jatinho fretado para St. Maarten, ilha no Caribe, pago por Roberto de Souza Lopes, dono da empresa Royal Tech, que possui contrato com a Prefeitura da capital.

