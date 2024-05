Notícias de Manaus– Em recente entrevista, o empresário Marcelo Generoso, proprietário do Portal do Generoso, trouxe à tona uma questão preocupante sobre a liberdade de expressão no Amazonas. Ele relatou que blogs e portais de notícias da região são alvo de processos judiciais movidos por figuras políticas, numa tentativa de silenciar vozes críticas. Entre os casos mais notórios, Generoso destacou uma ação movida pelo deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de Manaus, Amom Mandel.

“Nós somos constantemente alvo de processos. Essa semana mesmo eu recebi uma notificação em que eu, a Cileide Moussallem, do CM7, o Garcia Júnior da Rádio Laranjeiras, estamos sendo processados pelo pré-candidato [a prefeito de Manaus] Amom Mandel porque nós divulgamos um vídeo que mostra ele jogando lixo na frente da secretaria municipal de limpeza [SEMULSP] e nesse vídeo tem uma frase escrita ‘criminoso’. Mas criminoso não é ele e sim o ato que estava cometendo, por que é crime ambiental, claro”, disse Generoso.

PUBLICIDADE

Generoso disse que não vai aceitar coação e apontou influencia de Amom no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). Vale lembrar que o jovem político é filho da juíza Elza Chalub, neto do desembargador Domingos Chalub, e enteado-filho do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Mário Mello.

O empresário argumentou que a ação judicial representa uma clara tentativa de silenciar a imprensa independente no Amazonas. “Você acaba sendo penalizado com processo porque o cara pede indenização, no caso do Amom ele está pedindo R$ 20 mil e a exclusão do vídeo, ou seja, há uma tentativa clara de silenciar blogs e portais no Amazonas, por meio de ‘uma certa influência no Tribunal de Justiça do Estado, que é uma coisa que eu não vou aceitar”, afirmou.

Amom Mandel processa donos de portais e empresário reage: "tentativa clara de silenciar a imprensa por meio de influência no TJAM" pic.twitter.com/IeRyR5UL90 PUBLICIDADE — AM POST (@portalampost) May 23, 2024