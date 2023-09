Andar do Fórum Henoch Reis é atingido por incêndio em Manaus

Manaus/AM – Um andar do Fórum Ministro Henoch da Silva Reis foi atingido por um incêndio nesta sexta-feira (1º), no bairro São Francisco, Zona Sul da capital.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), três viaturas foram acionadas para irem até o local e, quando a equipe chegou, foi constatado que houve um princípio de incêndio no quarto andar do edifício. Os bombeiros chegaram a realizar o rescaldo e a vistoria da área para garantir que não havia mais nenhum foco de chamas.

“Funcionários do local atuaram no controle das chamas com uso de extintores antes da chegada das equipes do CBMAM.”, disse a nota da assessoria do Fórum. Ninguém se feriu.

Até o momento, a causa do sinistro não foi esclarecida.

Redação AM POST