Apagão nacional de energia afeta funcionamento da internet em Manaus

O apagão de energia elétrica em Manaus também impactou a conexão de internet em vários bairros da capital amazonense. A reclamação de usuários é que há oscilação no serviço tanto de internet como de telefonia.

De acordo com nota da Conexis Brasil Digital, uma associação que reúne as empresas de telecomunicações e de conectividade como Tim, Vivo, Oi, Algar e Sercomtel, as falhas no fornecimento acontecem por conta da falta de energia elétrica, que atingiu não apenas o Amazonas, como outros Estados do Brasil.

“A Conexis Brasil Digital informa que em decorrência de falhas no fornecimento de energia elétrica ocorridas em algumas localidades na manhã desta terça-feira (15), os serviços de telecomunicações podem apresentar instabilidade”.

Ainda na nota, a associação afirmou que as operadoras trabalham para a retomada do serviço. “As operadoras já estão trabalhando para reestabelecer os serviços no menor prazo possível”, disse ainda.

Manaus e outros cinco municípios do Amazonas foram atingidos por um apagão na manhã desta terça-feira (15) que teve proporções nacionais. Os Estados do Norte e do Nordeste foram afetados pelo apagão, que começou por volta das 7h30 no horário da capital amazonense.

