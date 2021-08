Aplicação da 1ª dose de vacina contra Covid-19 está suspensa nesta segunda em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus terá 42 pontos de vacinação funcionando nesta segunda-feira, 16/8, para atender com a segunda dose do imunizante da AstraZeneca/Oxford e em 13 com a segunda dose da CoronaVac/Butantan. Na terça-feira, 17, será retomado o atendimento, com primeira dose, dos adolescentes de 12 a 17 anos e dos remanescentes do público de 18 anos e mais e de grupos prioritários que ainda não tenham tomado a vacina. O horário de funcionamento é das 9h às 17h.

Durante dois dias – sexta-feira e sábado, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) registrou mais de 87 mil doses aplicadas, das quais 64.869 no público jovem.

“Tivemos uma demanda considerável, principalmente no sábado, quando nossas equipes aplicaram mais de 73 mil doses, com a utilização de todo o estoque disponível do imunizante da Pfizer/BioNTech na rede de frio da Semsa. Na segunda-feira a Fundação de Vigilância em Saúde fará o repasse de novas remessas enviadas pelo Ministério da Saúde para Manaus e assim poderemos retomar o atendimento em primeira dose”, explica a secretária da Semsa, Shádia Fraxe.

A Semsa aplicou, em dois dias, 76.274 primeiras doses, sendo 6.502 na sexta-feira e 69.772 no sábado.

A segunda dose da vacina AstraZeneca/Oxford estará disponível em 42 unidades de saúde da Semsa. Já a do imunizante CoronaVac/Butantan, terá 13 unidades com a segunda dose disponível. Os endereços podem ser consultados nas redes sociais (@semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus no Facebook) e no site da secretaria (https://semsa.manaus.am.gov.br). Para receber a vacina é necessário apresentar um documento de identidade original, com foto, CPF e o cartão de vacina com o registro da primeira dose.

Trabalhadores da educação

Dando prosseguimento ao calendário especial de imunização dos trabalhadores da educação, a Semsa atenderá, na terça-feira, 17, com a segunda dose, os que trabalham com ensino básico na rede particular, seguidos dos profissionais do ensino superior da rede privada, no dia 18, quarta-feira.

