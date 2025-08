Apoiadores de Bolsonaro gritam ‘Globo lixo’ durante manifestação em Manaus; Veja vídeo

As manifestações do “Reaja Brasil” ganharam força após sanções dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, o que, para muitos, reforçou a narrativa de que o ministro promove censura e perseguição política no Brasil.

Os manifestantes se uniram em torno da ideia de que a mídia tradicional não está alinhada com os interesses da população. Para muitos, a Globo é vista como um símbolo de uma narrativa que marginaliza as vozes que clamam por liberdade e mudança.

Notícias de Manaus – Na tarde deste domingo, 3 , a Ponta Negra Zona Oeste de Manaus foi palco de uma manifestação ‘Reaja Brasil’ intensa, onde os cidadãos expressaram sua insatisfação não apenas com o governo Lula, mas também com a emissora Globo.

