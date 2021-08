Apoiadores de Bolsonaro preparam motociata em apoio ao presidente para o dia 7 de setembro em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Movimentos de Direita do Amazonas se preparam para realizar em Manaus mais uma motociata a favor do presidente da República (sem partido), no dia 7 de setembro – Dia Nacional da Independência do Brasil. O evento deve acontecer em outros estados brasileiros nesta data.

Continua depois da Publicidade

A última motociata realizada na capital aconteceu no mês de julho e reuniu 10 mil pessoas. Agora, os organizadores pretendem superar esta marca.

Devido a data comemorativa, o percurso da motociata terá início na Av. das Torres e os apoiadores devem percorrer a avenida Margarita, estrada do Tarumã, avenida do Turismo e será encerrada no complexo turístico da Ponta Negra. O evento tem previsão de início para as 15h.

Bolsonaro deve visitar Manaus no dia 18 de agosto para inaugurar 500 apartamentos do Conjunto Habitacional Manauara 2, construído com recursos federais. A inauguração, que estava marcada para o dia 16 de junho, teve que ser reagendada, porque o presidente chegou a ser internado para tratar de uma obstrução intestinal.