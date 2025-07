Após 11 Anos, Boi Brilhante Conquista Título Máximo no Festival de Manaus

Notícias de Manaus – O Boi Bumbá Brilhante é o grande campeão do Festival Folclórico do Amazonas 2025, após somar 339,3 pontos com a apresentação do tema “Terra-Folclore”. A vitória foi comemorada com emoção pela agremiação, que não vencia a Série Master A há mais de uma década.

Promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o festival reuniu seis bois na disputa da categoria principal. A presidente da agremiação, Djanne Senna, celebrou o retorno ao topo: “Faz 11 anos que o Brilhante não ganha oficialmente na Master A. Queríamos muito essa vitória, especialmente em homenagem à nossa presidente, que está acamada. É muita felicidade!”, declarou.

Já o diretor artístico Sinny Lopes destacou o valor simbólico do título. “Hoje, a vitória não é só do Brilhante, mas da disputa em si. É a prova de que qualquer boi pode ser campeão. Todos têm potencial para se tornarem gigantes”, afirmou.

O Boi Tira Prosa garantiu o segundo lugar com 338,1 pontos, seguido pelo Boi Corre Campo, com 338 pontos. A sequência da classificação trouxe Garanhão (337,4), Galante (336,7) e Clamor de Um Povo (332,5).

A apuração ocorreu nesta segunda-feira (28/07), no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, sob a condução de José Luís, da Secretaria de Cultura. A leitura das notas dos demais 70 grupos folclóricos acontece nesta terça-feira (29), a partir das 9h.