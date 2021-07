Após a maior cheia da história, nível do Rio Negro baixa 22 centímetros

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Rio Negro em Manaus atingiu a marca de 29 metros e 37 centímetros nesta segunda-feira (19), com diminuição de 22 centímetro. Neste final de semana, o nível da água registrou no sábado (17), 29 metros e 52 centímetros e no domingo (18), 29 metros e 45 centímetros.

A marca dos 30,02 metros em Manaus foi a maior da história desde o início dos registros, em 1902.

Agora aos poucos, o rio Negro volta a descer o nível das águas, deixando os amazonenses esperançosos de uma volta a normalidade.

A vazante obedeceu as previsões do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), que previu uma descida mais demorada, com variações na ordem de, apenas, 01 a 03 centímetros. Porém, agora, o rio começa a acelerar o processo, nitidamente.

