Após acidente que matou duas mulheres esmagadas, caminhões e carretas são removidos da Avenida Rodrigo Otávio, na zona sul de Manaus

Redação AM POST

A primeira operação integrada de fiscalização de trânsito entre o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e o Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), resultou na remoção nesta terça-feira (31/08) de cinco veículos de alta tonelagem e duas motocicletas da avenida General Rodrigo Otávio, no Japiim, zona sul da cidade, a poucos metros de onde na última sexta-feira (27/08) duas mulheres foram vítimas de acidente fatal com uma carreta.

A ação desta terça foi uma determinação do diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, após anunciar medidas para tentar reduzir os acidentes de trânsito em Manaus.

De acordo com o coordenador da operação, Victor Mansur, foram removidas carretas, caminhões e até motocicletas em situação irregular. “As carretas e os caminhões encontravam-se com licenciamento em atraso, pneus carecas, para-brisas trincados e sem equipamentos de segurança obrigatórios. Já as motocicletas estavam com descarga livre e outras irregularidades”, explicou o coordenador-geral do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito do Detran (Neot).

Além dos veículos removidos, 25 motoristas foram autuados por diversas infrações.

As fiscalizações vão continuar ao longo da semana, tanto com o foco em veículos pesados quanto com foco na Lei Seca.

Participaram da ação 15 agentes do Detran e dez do IMMU, além de batedores dp BPTran.