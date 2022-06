Após acidentes, veículos pesados são fiscalizados no bairro Japiim em Manaus

Redação AM POST

Em mais uma ação da operação integrada “Carga Pesada”, nesta terça-feira, 14/6, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), com o apoio do Batalhão de Trânsito (BPTran), realizou 87 abordagens de veículos pesados e 17 autuações por irregularidades.

A ação, que ocorreu na avenida Rodrigo Otávio, no trecho ao lado da praça do Japiim, zona Sul, teve como objetivo verificar as condições dos carros, além da documentação, conforme normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com aplicação de medidas para quem não segue a legislação.

Entre as irregularidades verificadas estão documentação atrasada, má condição física do veículo e pneus carecas.

O vice-presidente de Trânsito do IMMU, Edson Leda, destacou a importância da operação, para dar mais segurança ao trânsito da capital.

“Quando falamos sobre segurança viária, levamos em consideração as condições dos veículos e, já percebemos uma redução nos acidentes envolvendo veículos pesados, tendo em vista as diversas operações que realizamos em todas as áreas da cidade. Estas iniciativas do IMMU, sempre visam a segurança e esperamos que a população compreenda que o nosso trabalho tem sido cada vez mais para buscar a fluidez e a segurança com intuito de se evitar mortes e, assim, reduzir o índice de acidentes na cidade”, frisou o vice-presidente do IMMU.

O motorista de caminhão Wellington Bentes da Costa, 45 anos, elogiou a operação. “Tem muitos motoristas que trafegam de forma irregular, então, estas operações são importantes para garantir que os condutores de caminhões tenham mais cuidado, tanto ao dirigir quanto na questão de manter os veículos com a manutenção em dia”, afirmou.